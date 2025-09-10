Soteldo desfalca Fluminense na Copa do Brasil; entenda

O Fluminense ganhou um desfalque de última hora para o jogo decisivo contra o Bahia. Afinal, o atacante Soteldo defendeu a Venezuela, nesta última terça-feira (9), pelas Eliminatórias, e não retornará a tempo da partida desta quarta (10), às 19h (de Brasília), pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Soteldo atuou os 90 minutos na derrota para a Colômbia por 6 a 3. O atacante não participou diretamente de nenhum gol, mas chegou a criar duas chances perigosas, além de uma finalização para fora. A Venezuela, que começou a última rodada em sétimo lugar, perdeu a vaga na repescagem para a Bolívia, que venceu o Brasil por 1 a 0, em El Alto.