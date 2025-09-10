Santos encerra ciclo de contratações nesta temporada

Bilal Brahimi será o último reforço do Peixe no ano. Alvinegro Praiano superou a previsão inicial da diretoria / Crédito: Jogada 10

O Santos considera fechada a sua lista de contratações para a temporada de 2025. O argelino Bilal Brahimi, aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, deve ser o último nome incorporado ao elenco neste ano. Com isso, o Peixe volta suas atenções exclusivamente para a segunda metade do Campeonato Brasileiro, deixando para avaliar o mercado novamente apenas no fim da temporada. Ao todo, foram oito reforços confirmados desde a abertura da janela. Inicialmente, a ideia era trazer apenas três atletas — um zagueiro, um volante e um ponta-direita. A troca no comando técnico, com a saída de Cleber Xavier e a chegada de Vojvoda, acabou ampliando o leque de necessidades e levou a diretoria a agir com mais intensidade.

Chegaram os zagueiros Alexis Duarte e Adonís Frías, os laterais Mayke e Igor Vinícius, o volante Willian Arão e os atacantes Caballero, Lautaro Díaz e Bilal Brahimi. Brahimi, em especial, foi avaliado como uma oportunidade de mercado promissora. Afinal, ele passou por uma análise conjunta entre o departamento de scout, o diretor de futebol Alexandre Mattos e o próprio Vojvoda. Satisfação da diretoria e próximos passos Nos bastidores, a diretoria considera a janela bem-sucedida. Assim, não prevê novos investimentos até dezembro. A não ser que surja algum jogador livre considerado capaz de “ajudar muito” na luta do Santos no Brasileirão. Hipótese vista como improvável neste momento. O foco agora é dar ritmo e entrosamento ao elenco para que o Peixe se afaste de vez da zona de rebaixamento e consiga consolidar resultados mais consistentes sob o comando do treinador argentino.