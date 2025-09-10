Romário passa por situação constrangedora em programa da Globo

Ex-atacante participa do programa “Panela SporTV”, da Globo, e aborda declaração polêmica na final da Taça Guanabara entre Botafogo e Flamengo / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Romário foi o convidado da edição, da última segunda-feira (09), do programa “Panela SporTV”, do canal esportivo da Globo. O intuito da participação do histórico jogador era que comentasse alguns episódios da sua carreira. No caso, tanto situações em que foi destaque com conquistas como também em cenários que houve polêmicas. Assim, o apresentador Fred Bruno questionou o tetracampeão mundial ao relembrar a afirmação do ex-atleta na decisão do Campeonato Carioca entre Botafogo e Flamengo. Na ocasião, Romário marcou três gols e conquistou a Taça Guanabara em 1995, no ano de seu centenário. Na saída de campo, ao dar entrevista, o Baixinho deu a entender que tinha se autointitulado “Deus”.

Fred solicitou a entrada da reportagem para recordar o episódio, mas houve um problema na reprodução. Com isso, o ex-atacante antecipou-se ao conteúdo que seria exposto e tentou desfazer o que, segundo ele, era um mal-entendido. “Os caras me perguntaram: ‘O que você tem para dizer?’ Aí eu falei: ‘É o seguinte. Aqui no Rio de Janeiro tem um monte, mas Deus só tem um. Quando eu falei ‘Deus só tem um’, me pegaram e me tiraram, mas o final da frase era o seguinte: ‘Deus só tem um, que é lá de cima e eu sou quem mais tenho fé nele, por isso que as coisas acontecem comigo”, argumentou Romário. Reportagem negou versão de Romário Entretanto, a declaração original do ex-jogador não era condizente com a sua alegação no programa. Após a partida, ele comentou.