Renato Gaúcho deve manter trinca de volantes em jogo decisivo do Fluminense

Elenco tricolor teve maior período de descanso desde a volta do Mundial de Clubes e conta com Hércules, Martinelli e Nonato no meio de campo

Depois da pausa para a Data Fifa, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (10), às 19h, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Assim, o técnico Renato Gaúcho terá quase força máxima para montar a equipe, no Maracanã, diante do Bahia e tentar reverter a desvantagem de um gol.

Nesse sentido, o comandante só não terá o lateral-direito Samuel Xavier, que se lesionou no jogo de ida. Guga, por sua vez, deve ser o titular na lateral e caso entre em campo completará 100 partidas pela equipe. Além disso, Soteldo, único jogador do Tricolor que foi convocado nesta Data Fifa, também não deve estar presente na partida.