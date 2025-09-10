Oscar avança em recuperação e se aproxima de retorno

O São Paulo recebeu boas notícias nesta quarta-feira (10). Afinal, o meia Oscar evoluiu na recuperação e está perto de retornar aos gramados. O jogador se recupera de uma fratura de três vértebras lombares e fez um trabalho com bola supervisionado pela fisioterapia, no CT da Barra Funda.

Oscar se lesionou no clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, no Morumbis. O jogador não tem prazo para voltar a jogar, mas a evolução animou o São Paulo. Contudo, o clube trata o caso com cautela para não perder o meia novamente até o fim da temporada.