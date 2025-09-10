Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neuer descarta retorno à seleção alemã por enquanto

Neuer descarta retorno à seleção alemã por enquanto

Goleiro de 39 anos se aposentou após a Eurocopa 2024, mas empresário não deixa de lado uma convocação futura em caso de necessidade
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Manuel Neuer, lenda do Bayern de Munique, respondeu aos pedidos para um possível retorno à seleção alemã. O goleiro de 39 anos se aposentou do time principal do país após a Eurocopa 2024, realizada na Alemanha.

LEIA MAIS: Espanha e Argentina se preparam para a Finalíssima

Atualmente, seu provável substituto, Ter Stegen, está lesionado e em recuperação. Dessa maneira, Oliver Baumann, do Hoffenheim, assumiu a titularidade para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 contra Eslováquia e Irlanda do Norte, competindo principalmente com Alexander Nübel, do Stuttgart.

Neuer, no entanto, descartou qualquer volta à seleção por enquanto.

“Primeiro, ninguém me pediu para voltar. Foi uma decisão consciente minha deixar a seleção e me afastar do futebol internacional. Portanto, nem é uma opção para mim”, disse à agência ‘SID’.

Ele lembrou ainda sua trajetória de sucesso com a Alemanha.

“Tive um período muito bem-sucedido e prazeroso, e não penso em um possível retorno. O Euro em casa foi um bom final. Acho que recebi muito do futebol alemão e talvez também tenha contribuído de alguma forma”, completou o goleiro, que soma 124 partidas pela seleção e foi campeão do Mundo em 2014.

Empresário de Neuer não descarta retorno

Apesar disso, o empresário de Neuer não descartou totalmente um retorno do goleiro para a seleção. Thomas Kroth comentou sobre a situação de seu jogador ao jornal ‘Frankfurter Rundschau’.

“Ele está em excelente forma e pronto. Se Julian Nagelsmann precisar de alguém nessa posição, Manuel está saudável e, se for chamado, certamente não recusará”, afirmou Thomas Kroth.

Questionado sobre a capacidade do capitão do Bayern, prestes a completar 40 anos, disputar o Mundial do próximo ano, Kroth respondeu com bom humor:

“Se eu der uma resposta clara agora, abrirei uma caixa de Pandora”, completou.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, já deixou claro que Ter Stegen continuará sendo a primeira opção, desde que tenha ritmo de jogo regular no clube. Mas, diante das dificuldades do goleiro no Barcelona nesta temporada, Oliver Baumann deve manter a titularidade nos próximos jogos das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar