Marcelo Moreno reforça vontade de disputar repescagem da Copa do Mundo

Por conta disso, o centroavante de passagem no futebol brasileiro por Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Vitória foi novamente ouvido após a vitória histórica. Porém, apesar da ideia ser reforçada em certa medida, o maior artilheiro da história da seleção boliviana (31 gols em 108 jogos) usou tom mais comedido na segunda abordagem do tema.

Antes mesmo da vitória boliviana sobre o Brasil, na última terça-feira (9), o até então ex-jogador Marcelo Moreno tinha antecipado seu desejo de defender La Verde em uma Copa do Mundo . Algo que, diante do feito em El Alto, se tornou algo palpável para a seleção da Bolívia via disputa da repescagem.

“Estou curtindo ao máximo, não consigo acreditar. Eu precisava me aposentar, precisava de um tempo na minha carreira. Hoje, com essa felicidade que os garotos da seleção estão nos dando, isso nos motiva a fazer muitas coisas… Vamos ver o que acontece depois”, disse Marcelo Moreno em palavras para o portal ‘ge’.

“Se Deus quiser e Deus permitir, que assim seja. Sinto-me bem em retornar. Vamos ver o que acontece. Estou aproveitando ao máximo e vamos analisar isso com cuidado. Essa é a melhor resposta que posso dar agora”, acrescentou.

Caso avance na ideia de contribuir novamente com a seleção, a tendência é de um considerável desafio para o centroavante retomar ritmo de jogo. Afinal, a última vez que ele entrou em campo, por uma partida profissional, foi no dia 17 de dezembro de 2023, no empate em 1 a 1, contra a LDU, quando defendia o Independiente del Valle.