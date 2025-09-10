Mailton é apresentado no São Paulo e celebra chance de jogar Libertadores: ”Um sonho”

Lateral-direito de 27 anos, ex-Chapecoense e Metalist, assina até 2027 e chega para disputar posição com Cédric Soares e Maik / Crédito: Jogada 10

O São Paulo apresentou oficialmente nesta quarta-feira (10/9) o lateral-direito Maílton, de 27 anos. O jogador, que vestirá a camisa 22, assinou contrato válido até 2027 e foi apresentado no CT da Barra Funda, em coletiva que marcou o início de sua trajetória no Tricolor. Aliás, logo em suas primeiras falas, o atleta falou em gratidão e não conseguiu esconder a alegria daquele momento. “Se o cara não tiver gratidão pelo momento que vem passando ele é um pouco ingrato com a vida. Eu sou muito grato por estar aqui. É a realização de um sonho. Essa alegria vai ser do início ao fim. Estou muito feliz, realizado. Oportunidade de jogar a Libertadores, um campeonato de ponta, é a alegria que me motiva aqui no dia a dia”, afirmou.

Maílton se definiu como um lateral de características ofensivas, disposto a se adaptar às exigências do técnico Hernán Crespo. Aliás, o reforço chega para suprir uma carência do elenco, que hoje conta apenas com Cédric Soares e o jovem Maik no setor. “Sou um lateral mais ofensivo. Se precisar, corro os 90 minutos dando carrinho. Não gosto de perder nem no par ou ímpar. É isso que me define. Vou trabalhar forte para quando o Crespo me escalar eu estar pronto”, disse. Contudo, o novo camisa 22 fez questão de elogiar o companheiro de posição Cédric, ressaltando que cada jogador tem suas virtudes. “O Cédric tem toda a experiência, é muito bom na construção, não à toa teve uma carreira longa na Europa. Eu sou mais ofensivo, mas cada um tem seu estilo”, completou.

Mailton pronto para se adaptar ao estilo do São Paulo Além disso, o lateral destacou a acolhida do elenco e do treinador argentino em seus primeiros dias no clube. “A recepção foi a melhor possível. Desde o primeiro dia fui muito bem recebido. Estar podendo compartilhar o dia a dia com grandes jogadores é uma aula de vida. O Crespo conversou comigo, sou mais um a brigar por posição. Isso é de todos do grupo”, falou o lateral. Ex-Chapecoense, Maílton chega familiarizado com o esquema 3-5-2, adotado tanto pela equipe catarinense quanto por Crespo no São Paulo. Aliás, para ele, essa similaridade pode facilitar o processo de adaptação.