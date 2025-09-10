Lula recebe Seleção Feminina e assina projeto de lei que busca igualdade no futebol

Presidente homenageia as atletas pelo título da Copa América e encaminha medida ao Congresso / Crédito: Jogada 10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a Seleção Brasileira Feminina. O encontro ocorreu na tarde desta quarta-feira (10), no Palácio do Planalto. O evento, que celebrou o título da Copa América, teve a assinatura de um projeto de lei. A nova medida, aliás, visa fortalecer o futebol feminino. Lula, então, elogiou as atletas e projetou o sucesso na Copa do Mundo. O novo projeto de lei será enviado ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (12). O objetivo é garantir que o futebol feminino tenha os mesmos direitos e benefícios do masculino.

“Esse projeto de lei vai garantir (…) os mesmos direitos e benefícios conferidos aos atletas de futebol masculino, inclusive os recursos financeiros”, afirmou o presidente. O PL também incentiva a base e combate a discriminação. Em seu discurso, Lula exaltou as recentes conquistas das mulheres em diversas áreas. Ele usou o título da Copa América de 2025 como um grande exemplo de sucesso. “Fico orgulhoso com as conquistas das mulheres no mundo. As mulheres, aos poucos, vão ocupando espaços no mundo político, no mundo intelectual, no mundo acadêmico, no mundo cultural e no mundo esportivo”, disse o presidente da República. Presidente da CBF e jogadoras também discursam diante de Lula O presidente da CBF, Samir Xaud, também esteve presente e discursou. Ele agradeceu o apoio e falou sobre a futura Copa do Mundo Feminina no Brasil.

“Nós vamos sediar, e se Deus quiser, fazer a melhor Copa do Mundo Feminina de todos os tempos. Para isso, precisamos do apoio do governo federal”, afirmou o dirigente. As jogadoras, representadas pela goleira Cláudia, também falaram na cerimônia. A atleta do Fluminense agradeceu a homenagem e reforçou o compromisso do grupo. “Espero que a gente siga fazendo história e dando orgulho ao nosso país”, declarou a jogadora. Além dela, Amanda Gutierres e Fê Palermo, ambas do Palmeiras, Kaká (São Paulo), Fátima Dutra (Ferroviária), a coordenadora técnica de seleções femininas Cris Gambaré e o treinador Arthur Elias participaram do encontro com Lula.