Lucho Rodríguez deixa o Bahia e acerta com clube saudita por cinco temporadas

Uruguaio, de 22 anos, já realizou exames para assinar contrato com o Neom, em venda recorde para a história do Esquadrão Tricolor

Dessa forma, a negociação envolve um valor recorde na região: 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões). O Neon, então, irá pagar à vista 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12.6 milhões) em bônus por produtividade. Além disso, o Esquadrão de Aço ainda terá direito a 25% de uma venda futura do centroavante.

O atacante Lucho Rodríguez fez exames em Mônaco e assinou contrato Neom, clube da Arábia Saudita. Assim, o jogador deixará o Bahia para acertar com o clube saudita por cinco temporadas. A informação é do portal “ge”.

Esses valores, portanto, representam mais do que o dobro do que o Bahia investiu pelo atleta, em julho de 2024. Na ocasião, o clube desembolsou 11 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões na cotação da época) na maior compra feita no futebol nordestino.

Vale lembrar que o Liverpool-URU tem direito a 30% da mais valia da nova venda do atacante. Um percentual que será em cima da diferença de R$ 61,3 milhões entre a compra e venda – cerca de R$ 18,3 milhões.

Por fim, com a camisa tricolor, o uruguaio foi importante na campanha que recolocou o clube na Libertadores, em 2024. Nesta temporada, entretanto, não viveu o seu melhor momento em campo.

Por outro lado, nos jogos da final da Copa do Nordeste, anotou gols nas duas partidas. Ao todo, com a camisa do Bahia, Lucho Rodríguez soma 69 jogos, com 20 gols e três assistências.