Jornalista analisa pedido do Flamengo à ONU: “Soberba clubística”

O jornalista Arnaldo Ribeiro comentou sobre o pedido do Flamengo à Organização das Nações Unidas (ONU), do reconhecimento da torcida rubro-negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do mundo, na Band. Segundo o comentarista, esse pedido é uma “soberba clubística”.

“Aquela coisa de ser maior que os outros, ou de sentir maior que os outros, é uma certa soberba clubística, e não acho que não é mensurado apenas com o número de torcedores e tal. Mas enfim, eu nunca entendo isso quando o público toma essa iniciativa popular. Quando ele pretende se separar e ser uma coisa única e não admirada pelos outros. Isso afasta outras pessoas, ao invés de aproximar outras pessoas”, disse.