João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assina com o Hull City, da Inglaterra

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, assina com o Hull City, da InglaterraAtacante, de 20 anos, filho do craque pentacampeão, deixará o Burnley e seguirá no futebol inglês na sequência da carreira
Depois de uma passagem pelo Burnley, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, defenderá um novo clube na sua carreira. Afinal, o jovem jogador assinou contrato, nesta quarta-feira (10), com o Hull City, da segunda divisão da Inglaterra. A informação é do periódico britânico “The Sun”.
Ainda de acordo com a publicação, o atleta integrará o time sub-21 do time de East Yorkshire. Antes disso, com a camisa do Burnley, Mendes esteve em campo em cinco partidas na Premier League Cup, torneio sub-21, ao estufar a rede uma vez e dar duas assistências.
João, que ao contrário do pai atua pelas pontas e é canhoto, iniciou a carreira na base do Cruzeiro e por lá permaneceu durante quatro temporadas. Em 2023, chegou a fazer testes no Barcelona, onde foi aprovado e assinou contrato com o sub-19 do clube.
Na Catalunha, permaneceu até junho de 2024, quando se aventurou no futebol inglês. Vale lembrar que ele é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina.
Por fim, ele chegou à Toca da Raposa em maio de 2018, quando tinha 13 anos. Em solo mineiro, participou de competições de base da equipe celeste e também ganhou títulos nas categorias em que defendeu.