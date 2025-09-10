Jamie Vardy é apresentado como reforço da Cremonese

Jamie Vardy é apresentado como reforço da CremoneseAtacante inglês, lenda do Leicester, chega animado e promete dedicação para ajudar o clube a se manter na elite do futebol italiano
Jamie Vardy foi anunciado nesta terça-feira (10) como novo reforço da Cremonese e uma das surpresas do mercado do futebol europeu. Lenda do Leicester, o atacante inglês foi apresentado em coletiva de imprensa e mostrou entusiasmo com o desafio de jogar na Itália.
“Quando surgiu a oportunidade, pensei muito na minha família. Felizmente, a tecnologia me ajudou a conversar com o treinador e sentir sua paixão. Estou aqui para trabalhar e estar pronto quando ele precisar de mim”, afirmou Vardy.
O atacante comentou também a recepção calorosa da cidade.
“Disseram que Cremona era calma, mas foi tudo menos isso [risos]. Já conheci muitos torcedores e subi ao Torrazzo, tem sido divertido. A maior barreira, por enquanto, é a língua, mas o futebol é um idioma universal”, disse o atacante.