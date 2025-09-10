Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional lança terceiro uniforme em alusão ao título brasileiro de 1975

Conjunto alternativo do Colorado conta com a predominância da cor preta, grafismos com o 1975 e abreviação do clube em vez do escudo
O Internacional anunciou o lançamento do seu terceiro uniforme, nesta quarta-feira (10), como parte das homenagens aos 50 anos do primeiro título brasileiro, em 1975. Os outros conjuntos de jogo do Colorado como as camisas vermelhas e brancas também contarão com referências à conquista.

A peça também conta com o ano da conquista no formato de estampas em grafismos. O escudo antigo, que é normalmente utilizado no primeiro e segundo uniformes, foi substituído pelas letras “SCI”, que representa uma abreviação ao nome do clube.

Protagonista da equipe, o ex-camisa 10 Paulo César Carpegiani foi o principal nome do ensaio e posou para fotos como um maestro. No caso, em referência à alcunha de time que “jogava por música”. Também participaram integrantes do time masculino, como Alan Rodríguez, Carbonero e Gustavo Prado, e atletas da equipe feminina, como as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi.

Os meiões e os calções também privilegiaram a cor preta. Já a abreviação de Internacional, a logomarca do patrocinador de material esportivo e as três listras da Adidas seguem respeitando o mesmo tom do grafismo. Inclusive, o uniforme já está liberado para vendas no site www.lojadointer.com.br, no site da Adidas do Brasil, lojas Inter Stores e pontos franqueados pelo país. O modelo adulto custa a partir de R$ 399,99 e a versão infantil, R$ 349,99.

Em uma das lojas virtuais do Colorado, a Inter Store, sócios que estão com o pagamento em dia têm direito a desconto de 15%. No dia 17 de setembro, haverá liberação da venda do produto nas mais diversas sites e lojas varejistas.

