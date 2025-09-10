Internacional lança terceiro uniforme em alusão ao título brasileiro de 1975

Conjunto alternativo do Colorado conta com a predominância da cor preta, grafismos com o 1975 e abreviação do clube em vez do escudo

A peça também conta com o ano da conquista no formato de estampas em grafismos. O escudo antigo, que é normalmente utilizado no primeiro e segundo uniformes, foi substituído pelas letras “SCI”, que representa uma abreviação ao nome do clube.

O Internacional anunciou o lançamento do seu terceiro uniforme, nesta quarta-feira (10), como parte das homenagens aos 50 anos do primeiro título brasileiro, em 1975. Os outros conjuntos de jogo do Colorado como as camisas vermelhas e brancas também contarão com referências à conquista.

Protagonista da equipe, o ex-camisa 10 Paulo César Carpegiani foi o principal nome do ensaio e posou para fotos como um maestro. No caso, em referência à alcunha de time que “jogava por música”. Também participaram integrantes do time masculino, como Alan Rodríguez, Carbonero e Gustavo Prado, e atletas da equipe feminina, como as meio-campistas Jordana e Julia Bianchi.

Os meiões e os calções também privilegiaram a cor preta. Já a abreviação de Internacional, a logomarca do patrocinador de material esportivo e as três listras da Adidas seguem respeitando o mesmo tom do grafismo. Inclusive, o uniforme já está liberado para vendas no site www.lojadointer.com.br, no site da Adidas do Brasil, lojas Inter Stores e pontos franqueados pelo país. O modelo adulto custa a partir de R$ 399,99 e a versão infantil, R$ 349,99.

Em uma das lojas virtuais do Colorado, a Inter Store, sócios que estão com o pagamento em dia têm direito a desconto de 15%. No dia 17 de setembro, haverá liberação da venda do produto nas mais diversas sites e lojas varejistas.