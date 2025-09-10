Internacional avança em acordo com o Pachuca para liberar Valencia de graça

Apesar de concordar em ceder o centroavante, o Colorado pretende manter 50% dos direitos do equatoriano / Crédito: Jogada 10

O Internacional está em negociações com o Pachuca, do México, na tentativa de um acordo pela liberação do atacante Enner Valencia. Inclusive, as conversas estão em estágio avançado e o mais provável é que o jogador se transfira sem custos. Apesar dessa condição, o Colorado pretende manter 50% dos direitos econômicos do camisa 13. Ambas as partes estão na etapa de troca de documentos, porém ainda há a necessidade da assinatura dos dois lados. Mesmo que a janela de transferências no Brasil já tenha terminado, o período de contratações no México expira na próxima sexta-feira (12). Uma das razões para a saída de Valencia do Inter de maneira adiantada envolve a sua situação contratual. Isso porque seu vínculo tem duração até junho de 2026. Ou seja, Valencia poderia firmar um pré-acordo com qualquer outro clube a partir do fim deste ano.

A propósito, o Internacional calculou que provavelmente economizará aproximadamente dois milhões de euros (pouco mais de R$ 13 milhões na cotação atual) de despesas com Valencia. O Pachuca, aliás, buscava um substituto para a venda de um ex-jogador do Colorado, Alexandre Alemão para o Rayo Vallecano, da Espanha, que pertence ao mesmo grupo, o qual administra o Pachuca. Por sinal, a empresa leva o mesmo nome do clube mexicano. Em um primeiro momento, o empresário de Valencia, Gonzalo Vargas, expôs antes do duelo entre Argentina e Equador pelas Eliminatórias, em Guayaquil, na última terça-feira (09), que uma proposta para mudança de clube estava sendo estudada. “Há uma possibilidade de mudança na equipe que analisaremos nas próximas horas, basicamente para nos prepararmos para a Copa do Mundo da melhor forma possível. Por enquanto, um retorno ao Equador não está nos planos, mas uma transferência internacional está”, relatou o agente ao portal ‘Deportivismo’.