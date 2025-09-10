Guga completará 100 jogos pelo Fluminense

Jogador deve ser titular nesta quarta-feira (10), contra o Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Guga pode alcançar uma marca especial com a camisa tricolor. Afinal, quando entrar em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, o lateral-direito completará 100 jogos pelo Fluminense. O duelo é válido volta das quartas de final da Copa do Brasil, e o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Contratado em dezembro de 2022, Guga é um dos reservas com mais minutos em campo, atuando em diversas oportunidades como titular. Aliás, o lateral-direito teve papel importante em alguns jogos decisivos, como a final do Carioca e a semifinal da Libertadores de 2023. Em 2025, também acabou sendo titular na semifinal do Mundial de Clubes, contra o Chelsea, da Inglaterra.