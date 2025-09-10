Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio se organiza para maratona de quatro jogos em Porto Alegre no mês

Grêmio se organiza para maratona de quatro jogos em Porto Alegre no mês

Imortal passa a ter cenário favorável depois de julho e agosto, com mais compromissos como visitante do que em seus domínios
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio celebra a possibilidade de permanecer em Porto Alegre durante a sequência de compromissos que terá em setembro. Entre suas quatro partidas no mês, o Imortal terá três duelos na Arena e somente o Gre-Nal não ocorrerá em seus domínios e, sim, no Beira-Rio. Com isso, passa a ter um cenário favorável durante a missão de emplacar uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho inicia a maratona de jogos em Porto Alegre após o fim da Data Fifa, quando enfrentará o Mirassol, na Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. Na sequência terá o Gre-Nal, no Beira-Rio, pelo duelo seguinte do torneio. Posteriormente, o embate será contra o Botafogo, mas em confronto atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por último, medirá forças com o Vitória, pela 25ª rodada da competição de pontos corridos.

Neste contexto de setembro, as partidas contra o Internacional e o Vitória ganham um caráter decisivo. No caso do clássico, primeiramente pela rivalidade, e em ambas situações pelas proximidades das equipes na tabela de classificação. Ou seja, os resultados positivos se tornam cruciais para fugir do risco de rebaixamento.

Os outros dois jogos contra Mirassol e Botafogo serão contra oponentes da parte de cima da tabela. Especificamente contra o adversário paulista, a expectativa é de que o volante Arthur Melo faça a sua reestreia. No Gre-Nal, a programação é que Willian comece sua trajetória pelo Tricolor gaúcho.

Tal contexto ocorre depois de quase dois meses com mais partidas como visitante do que como mandante. Inclusive, julho marcou a eliminação do Grêmio na Sul-Americana durante a fase playoffs. Entre os sete compromissos, quatro ocorreram longe dos seus domínios. Em contrapartida, em outubro o cenário será completamente distinto, até porque os dois duelos iniciais do Imortal serão contra o Santos e Bragantino.

Jogos do Grêmio em setembro

Grêmio x Mirassol – Arena – 23ª rodada do Brasileirão – 16h – 13/9

Inter x Grêmio – Beira-Rio – 24ª rodada do Brasileirão – 17h30 – 21/9

Grêmio x Botafogo – Arena – 16ª rodada (atrasado) do Brasileirão – 19h30 -24/9

Grêmio x Vitória – Arena – 25ª rodada do Brasileirão – 11h – 28/9

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar