Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Globoplay aposta alto, mas recebe negativa para nova produção sobre futebol

Globoplay aposta alto, mas recebe negativa para nova produção sobre futebol

Ainda sem previsão de estreia, a série terá Cauã Reymond como protagonista de um roteiro que mergulhará nos bastidores do esporte profissional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Enquanto a Globo busca se firmar no cenário esportivo digital, a plataforma Globoplay se prepara para lançar uma série inédita ambientada no universo do futebol. O ‘Último Lance’ trará aos espectadores uma narrativa centrada em um ex-jogador, estrelado por Cauã Reymond, que se reinventa como agente de atletas. Ainda em processo de elaboração, sem data para estrear, o projeto já gerou movimentações negativas nos bastidores.

Sabe-se pouco sobre a produção, que ainda sequer deu início às gravações, além de que a proposta se baseia numa perspectiva dramatúrgica dos bastidores do futebol profissional. Cauã Reymond dará vida ao personagem que deixará os gramados para atuar no lançamento de craques, com abordagem voltada a dilemas pessoais, conflitos empresariais e escolhas éticas que impactam carreiras.

As gravações estão previstas para começar em novembro. Isso porque Cauã segue em atuação na novela ‘Vale Tudo’, da Globo, em que interpreta o personagem César Ribeiro.

Convite negado

O projeto mirou em nomes relevantes da teledramaturgia brasileira e, além de Cauã, fez convite à Bruna Marquezine. Ela, contudo, recusou a oferta para interpretar a jovem advogada que atuaria como parceria do protagonista na trama.

A ideia para atriz era torná-la uma das figuras centrais da narrativa, exercendo papel de confiança e apoio ao ex-jogador. Não há informações oficiais sobre o motivo da recusa, mas acredita-se que ela esteja envolvida com produções internacionais e optou por não retornar à emissora.

Bruna que, aliás, ficou marcada no meio esportivo à época do namoro com Neymar. Inclusive, ela esteve presente em manifestações provocativas ao camisa 10 do Santos recentemente nos estádios. A torcida do Sport, por exemplo, preparava máscaras para distribuir nas arquibancadas durante o confronto contra o Peixe, mas agentes impediram a ação.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar