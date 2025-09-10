Globoplay aposta alto, mas recebe negativa para nova produção sobre futebol

Ainda sem previsão de estreia, a série terá Cauã Reymond como protagonista de um roteiro que mergulhará nos bastidores do esporte profissional

Sabe-se pouco sobre a produção, que ainda sequer deu início às gravações, além de que a proposta se baseia numa perspectiva dramatúrgica dos bastidores do futebol profissional. Cauã Reymond dará vida ao personagem que deixará os gramados para atuar no lançamento de craques, com abordagem voltada a dilemas pessoais, conflitos empresariais e escolhas éticas que impactam carreiras.

Enquanto a Globo busca se firmar no cenário esportivo digital, a plataforma Globoplay se prepara para lançar uma série inédita ambientada no universo do futebol. O ‘Último Lance’ trará aos espectadores uma narrativa centrada em um ex-jogador, estrelado por Cauã Reymond, que se reinventa como agente de atletas. Ainda em processo de elaboração, sem data para estrear, o projeto já gerou movimentações negativas nos bastidores.

As gravações estão previstas para começar em novembro. Isso porque Cauã segue em atuação na novela ‘Vale Tudo’, da Globo, em que interpreta o personagem César Ribeiro.

Convite negado

O projeto mirou em nomes relevantes da teledramaturgia brasileira e, além de Cauã, fez convite à Bruna Marquezine. Ela, contudo, recusou a oferta para interpretar a jovem advogada que atuaria como parceria do protagonista na trama.

A ideia para atriz era torná-la uma das figuras centrais da narrativa, exercendo papel de confiança e apoio ao ex-jogador. Não há informações oficiais sobre o motivo da recusa, mas acredita-se que ela esteja envolvida com produções internacionais e optou por não retornar à emissora.

Bruna que, aliás, ficou marcada no meio esportivo à época do namoro com Neymar. Inclusive, ela esteve presente em manifestações provocativas ao camisa 10 do Santos recentemente nos estádios. A torcida do Sport, por exemplo, preparava máscaras para distribuir nas arquibancadas durante o confronto contra o Peixe, mas agentes impediram a ação.