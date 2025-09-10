Fluminense x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Esquadrão de Aço, no Maracanã, e precisa de uma vitória por dois gols para avançar à semi da Copa do Brasil

Vale, agora, vaga na semifinal da Copa do Brasil! Fluminense e Bahia fazem duelo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. O Tricolor carioca perdeu na partida por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a partida será definida nos pênaltis. Do outro lado, um empate já garante o Esquadrão de Aço na próxima fase.

A Voz do Esporte inicia, em algumas horas, a transmissão. A equipe de craques do jornalismo esportivo dá o pontapé inicial às 17h30. Christian Rafael tem a responsabilidade de vestir a camisa 10 da locução. Ele narra com o auxílio de Cleiton Santos nos comentários e Christopher Henrique na reportagem.