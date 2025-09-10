Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo atualiza situação de jogadores lesionados

Flamengo atualiza situação de jogadores lesionados

Jorginho deve desfalcar contra o Juventude, assim como Varela, que voltou com uma pubalgia das Eliminatórias
O Flamengo atualizou nesta quarta-feira (10) a situação dos jogadores lesionados. Assim, o Rubro-Negro deve ter desfalques importantes para o jogo contra o Juventude, no domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Brasileirão. Afinal, quatro jogadores não devem ficar à disposição: os laterais Varela e Alex Sandro, além dos volantes Pulgar e Jorginho.

Alex Sandro e Jorginho não preocupam a longo prazo. O lateral-esquerdo, aliás, já iniciou os trabalhos em campo com fisioterapia nesta quarta, mas só deve retornar contra os Estudiantes, da Argentina, dia 18, no Maracanã. Já o volante, por sua vez, segue com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, mas não deve ser problema para o jogo pela Libertadores.

Nas Eliminatórias, um dos convocados se tornou problema. Afinal, Varela se reapresentou com um quadro de pubalgia. Assim, o lateral-direito já iniciou o tratamento com o departamento médico e será reavaliado diariamente. Por fim, o volante Pulgar realizará uma Tomografia Computadorizada, na sexta-feira (12), para acompanhar a evolução da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito.

ALEX SANDRO
Lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nesta quarta-feira (10).

ERICK PULGAR
Em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira (12) meia realizará Tomografia Computadorizada para acompanhar a evolução.

JORGINHO
Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, jogador segue em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo.

VARELA
Lateral se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o Departamento Médico do clube e será reavaliado diariamente.

