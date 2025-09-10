Fifa anuncia datas da Copa Intercontinental, que terá início neste domingo

Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem vivos na Libertadores e caso um deles conquiste a taça jogarão o torneio que substitui o antigo Mundial / Crédito: Jogada 10

A Fifa oficializou, nesta quarta-feira (10), as datas e locais dos primeiros confrontos da Copa Intercontinental de 2025. Assim, o torneio, que substituiu desde a temporada passada o antigo formato do Mundial de Clubes, terá início já neste próximo domingo (14). O duelo inaugural será entre Pyramids e Auckland City, que ocorre no Estádio 30 de Junho, na cidade do Cairo, no Egito, às 15h (de Brasília). Além disso, o vencedor da atual edição da Libertadores só entrará em ação no dia 10 de dezembro, no Dérbi das Américas, contra uma equipe da Concacaf (Cruz Azul). Essa equipe ainda pode disputar mais duas partidas, nos dias 13 e 17 do mesmo mês.

Na sequência do torneio, o Al-Ahli, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, recebe o vencedor de Pyramids e Auckland City. O confronto ocorre no Estádio King Abdullah Sports, em Jidá, na Arábia Saudita, no dia 23 deste mês. A entidade, porém, não confirmou o local dos jogos seguintes, que podem envolver o vencedor da Libertadores de 2025. Ela apenas indicou que “o anfitrião das partidas será comunicado oportunamente”. A semifinal está marcada para o dia 13 de dezembro, enquanto a decisão ocorre quatro dias depois. Vale lembrar que Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os três brasileiros que ainda podem participar da Copa Intercontinental, visto que seguem vivos no principal torneio da América do Sul. A participação de algum deles na competição fez a CBF alterar a reta final do atual calendário.