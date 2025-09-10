Fabrício Bruno ignora altitude em jogo do Brasil: “Sou muito privilegiado fisicamente”

Zagueiro foi titular no confronto da Seleção Brasileira contra a Bolívia, em altitude de 4.100 metros de El Alto, na Bolívia

Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, não sentiu os 4.100 metros de altitude de El Alto, na Bolívia, no confronto entre Brasil e Bolívia, na última terça-feira (9). Assim, após a partida, ao ser questionado sobre um cansaço, o jogador comentou que estava tranquilo e afirmou que tem um bom físico e não sentiu os efeitos da altitude.

“Joguei bem. Não senti tudo o que é falado pela altitude. Acho que sou um atleta muito privilegiado fisicamente. Então assim, terminei bem. Tenho um jogo quinta-feira super importante pelo meu clube. Estou tranquilaço.”