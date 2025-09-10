Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Everson se declara ao Atlético pelos cinco anos de clube: “Minha vida”

Everson se declara ao Atlético pelos cinco anos de clube: “Minha vida”

Goleiro é um dos principais nomes do Galo; Clube Mineiro vai estrear documentário sobre a história do jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Everson, goleiro do Atlético Mineiro, fez uma publicação nas redes sociais na manha desta quarta-feira (10), comemorando a marca de cinco anos no clube mineiro. Assim, por meio de um vídeo, o jogador se declarou ao clube.

“Hoje o Atlético é a minha vida. Tudo o que eu conquistei profissionalmente, meus maiores títulos, meus maiores sonhos, foram com a camisa do Atlético. Antes de ser campeão brasileiro, o sonho de estar vestindo a camisa da Seleção e, com certeza, se não fosse o Atlético eu não estaria vivendo isso. Com certeza hoje o Atlético é a minha vida, ele que me proporcionou esse momento que eu estou tendo como profissional e um cara que veio lá de baixo da última divisão e estar podendo hoje falar que jogou na Seleção Brasileira e que ajudou o clube a conquistar o título do campeonato brasileiro, então hoje literalmente é a minha vida”, disse Everson.

Após uma passagem pelo Santos, Everson chegou ao Atlético no dia 10 de setembro de 2020. No Galo, ele reencontrou o técnico Sampaoli, com quem trabalhou no Santos. Aliás, o treinador voltou ao comando da equipe na semana passada e os dois vão trabalhar juntos mais uma vez.

Em pouco tempo o goleiro conquistou a confiança da comissão técnica e se tornou titular. E acabou sendo mais que isso: Everson se tornou uma peça fundamental da equipe com atuações decisivas, principalmente em campanhas vitoriosas do Galo.

Everson ganha documentário do Atlético

Um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, o goleiro Everson ganhou um documentário do clube sobra a sua história. Assim, o Galo divulgou que a estreia será nesta quarta-feira (10), às 18h30 (horário de Brasília, no canal da GaloTV no YouTube.

“Hoje eu posso dizer que sou mais um da Massa, com essa identificação que tenho com o clube. Eu me orgulho muito da minha carreira, de ter batido em time grande, ter ido à última divisão do Brasileiro. É o clube que me ajudou a realizar o sonho de jogar na Seleção Brasileira. Quero trabalhar muito mais ainda para retribuir tudo que o clube já deu para mim”, concluiu Everson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar