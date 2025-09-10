Eriksen está perto de jogar no futebol alemão

Meia dinamarquês de 33 anos, livre após deixar o Manchester United, deve assinar com clube da Bundesliga depois dos exames médicos

Christian Eriksen está prestes a iniciar um novo capítulo na carreira e vai jogar no futebol alemão. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da ‘Sky Sport News’, o meia dinamarquês está muito próximo de reforçar o Wolfsburg.

Após três anos no Manchester United, o jogador de 33 anos ficou livre no mercado ao término do contrato em junho de 2025. Mas a situação deve mudar em breve, restando somente os exames médicos para a assinatura.

Eriksen chega com um currículo de respeito. São nove títulos conquistados, sempre levantando taças nos países onde atuou. Também é o atleta com mais jogos pela seleção da Dinamarca, com 144 partidas e 46 gols.

No futebol inglês, Eriksen soma mais de 300 partidas, entre passagens por Tottenham, Brentford — quando voltou ao alto nível após a parada cardíaca sofrida na Eurocopa de 2020 — e Manchester United.