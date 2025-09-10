Cruzeiro x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Raposa tem boa margem no placar para se classificar. Mas o Galo está pronto para estregar a festa do rival, no Mineirão

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (11). A bola às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa está em vantagem por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença, em casa, que se classifica para a semifinal. O Galo tem que derrotar o rival por três gols a mais para avançar sem precisar da disputa de pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o clássico, ao vivo, a partir de 17h30. Christian Rafael já foi avisado que narrará o embate. João Miguel Lotufo assume o microfone dos comentários, enquanto o intrépido Christopher Henrique será o repórter do evento.