Cruzeiro assina pré-contrato com revelação colombiana

Néstor Villareal, do Millonarios, foi o artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 e assinará com a Raposa por cinco temporadas / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro já se movimenta para trazer os primeiros reforços para a próxima temporada. A Raposa assinou um pré-contrato com o atacante colombiano Néstor Villareal, de 20 anos, que defende o Millonarios. O jogador passará a ter um vínculo definitivo com o clube no final do ano e assinará com o Cabuloso por cinco temporadas. Villareal foi o grande destaque da seleção da Colômbia no Sul-Americano Sub-20, no começo do ano. O atacante terminou a competição como artilheiro isolado, com oito gols marcados e quatro assistências em nove partidas. Depois disso, o jogador entrou no radar de alguns clubes europeus.