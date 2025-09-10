Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho do Flamengo convoca reunião para detalhar projeto de estádio

Conselho do Flamengo convoca reunião para detalhar projeto de estádio

Expectativa é que sejam detalhados os estudos técnicos e econômicos para o desenvolvimento do projeto, além de custos e prazos de construção
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião na próxima quarta-feira (17) para tratar sobre o estádio do Gasômetro. O encontro acontecerá na Gávea e vai deve atualizar informações sobre os estudos feitos no terreno e novo acordo com a Prefeitura. A reunião será híbrida, permitindo participação presencial ou virtual, a partir das 18h30.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai apresentar novos detalhes sobre o projeto. A diretoria pretende explicar pontos relacionados ao estudo de viabilidade do terreno, fundamental para os próximos passos. Além disso, os conselheiros vão conhecer melhor o acordo firmado com a Prefeitura do Rio e poderão fazer questionamentos.

Bap, aliás, confirmou o adiamento da reunião anteriormente. Segundo ele, os entraves impostos no edital da Prefeitura impediram o clube de acelerar as etapas. Por outro lado, o dirigente assegurou que o sonho do estádio segue firme e viável financeiramente. No entanto, frisou que não será em 2029.

O Rubro-Negro já informou que essas análises promovem avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM.

Avaliações do Flamengo antes de avançar com o processo

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

De acordo com o clube, os estudos foram uma análise da contaminação do solo, conduzida pela empresa Aecom. Além disso, houve investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definição da estratégia de descontaminação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar