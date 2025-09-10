Com show de Gui Negão, Timão vence e está na semifinal da Copa do Brasil

Com show de Gui Negão, Timão vence e está na semifinal da Copa do BrasilVitória por 2 a 0 sobre o Athletico, em Itaquera, com gol e assistência da joia. Confira a presença do Timão na semi. Que venha Galo ou Raposa!
O Corinthians está classificado para a semifinal da Copa do Brasil com o brilho de Gui Negão. Na noite desta quarta-feira, 10/9, pela volta das quartas de final, venceu o Athletico-PR, na Neo Química Arena, por 2 a 0. O atacante-sensação fez uma grande jogada e deu o passe para o gol de Garro, que abriu o placar. E, no segundo tempo, marcou um gol na raça, ampliando a vantagem. O Furacão teve dois gols bem anulados e ainda teve um pênalti a seu favor já na reta final, mas Benavidez cobrou e Hugo Souza defendeu.
Como também venceu no Paraná na ida por 1 a 0, o resultado na Neo Química confirma o Timão na sua quarta semifinal consecutiva. Enfrentará o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG, que fazem o jogo de volta nesta quinta-feira (na ida, o Cruzeiro venceu por 2 a 0).
Corinthians sai na frente no primeiro tempo
Com três jogadores formando a zaga, com Angileri e João Pedro formando dupla com Gustavo Henrique, o Timão tinha Matheuzinho e Bidu com liberdade para avançar pelas laterais. Mas foi com Garro que saíram as melhores jogadas. Livre para atacar, o apoiador caía pela esquerda, buscando cruzamentos. Além disso, até arriscou entrar na área para o arremate.
Mas o jogo estava truncado até que, aos 25 minutos, Viveros roubou a bola na intermediária de defesa e partiu com ela até a entrada da área, chutando no canto de Hugo. A bola bateu na trave, mas entrou. Seria um golaço, se o VAR não chamasse o árbitro, que voltou atrás marcando falta do colombiano no início do lance. Inconformado, o atacante reclamou muito e levou cartão amarelo.
Apesar da posse de bola, o Corinthians tinha dificuldade para encontrar espaços para o arremate. Teve um chute de Depay, que resultou em defesa tranquila de Santos, e uma cabeçada de Tchoca, após escanteio, mas que foi para fora. Enfim, aos 42 minutos, a bola finalmente entrou. Gui Negão fez excepcional jogada pelo meio do ataque e rolou para Garro, livre na área, driblar o goleiro Santos e marcar o primeiro gol do jogo.
Gui Negão tem estrela
No segundo tempo, depois de 15 minutos modorrentos, com o Atlético fazendo mudanças ofensivas que não resultaram em grandes oportunidades, o Corinthians ampliou. Aos 17, Vitinho segurou a bola na entrada da área e esperou a chegada de Gui Negão, que ganhou no corpo e, após uma confusão, na raça, bateu para fazer o segundo gol.
Pouco depois, Leo Derik levou o Athletico ao ataque pela esquerda e cruzou. Mas a bola foi no braço de Matheuszinho. Pênalti. Contudo, Benavídez cobrou e Hugo defendeu, mantendo o 2 a 0 no placar ea vaga assegurada.
CORINTHIANS 2X0 ATHLETICO-PR
Copa do Brasil – Quartas de final – Volta
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Data: 10/09/2025
Público: 41.450
Renda: R$ 3.557.400,00
Gols: Garro, 42’/1ºT (1-0), Gui Negão, 17’/2ºT (2-0)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Angileri e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon (Charles, 38’/2ºT) e Rodrigo Garro (Rodrigo Garro, 38’/2ºT); Memphis Depay (Vitinho, 45’/1ºT) e Gui Negão (Yuri Alberto, 31’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior
ATHLETICO-PR: Santos, Benavídez, Aguirre, Terán e Esquivel; Leo Derik (Luís Fernando, 33’/2ºT), Felipinho (Patrick, Intervalo), Elan Ricardo (Zapelli, Intervalo) e Dudu; Julimar (Leozinho, 12’/2ºT) e Viveros (Renan Peixoto, 21’/2ºT). Técnico: Fábio Moreno (auxiliar)
Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Matheuzinho, Angileri, Vitinho Gui Negão (COR); Viveros, Aguirre, Pàtrick (ATH)
Cartões vermelhos: –
