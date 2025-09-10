Com ressalvas, Conselho Deliberativo do Vasco aprova contas de 2024

Balanço, divulgado com atraso de dois meses, gera debate, mas é aprovado com 93 votos favoráveis e 11 contrários

Em Sessão Ordinária realizada na sede náutica da Lagoa, o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou na noite da última terça-feira (9/9) as contas de 2024 da gestão Pedrinho. Apesar de ressalvas, houve 93 votos a favor, 11 contrários, além de duas abstenções.

A Sessão, transmitida ao vivo pelo canal do CRVG no YouTube, durou cerca de 1h40m. Conselheiros debateram sobre o balanço, divulgado com atraso no dia 30 de junho de 2025. Segundo a Lei Geral do Esporte, os clubes têm até o fim de abril do ano subsequente para divulgar seus balanços financeiros.

Assim, houve debate acerca do pedido de Recuperação Judicial por parte do clube e da SAF. Além disso, explicações sobre a comissão que investiga os movimentos feitos na época da 777 Partners, antiga sócia majoritária da Sociedade Anônima.

André Luiz Vieira, VP do Conselho de Beneméritos, fez ressalvas acerca da demora da divulgação do balanço, além de explicar o arrastamento na investigação dos atores sobre os problemas encontrados durante o período da 777 no comando. A comissão que conduz tal investigação, segundo Vieira, dará um parecer preliminar, que desencadeará alguns procedimentos para que o resto do Conselho Deliberativo possa debatê-la.