Com dor na coxa, Jorginho deve desfalcar o Flamengo contra o Juventude

Rubro-Negro divulga boletim médico sobre quatro atletas e mostra que meio-campista ainda tem problema na região e pode ficar de fora do duelo

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira (10), um boletim médico com a situação dos jogadores lesionados. Assim, Jorginho segue com dores na coxa esquerda e tende a desfalcar a equipe carioca diante do Juventude. O confronto ocorre no domingo, às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além disso, Varela, que esteve na Data Fifa com a seleção do Uruguai, retornou ao Brasil com uma pubalgia. Diante disso, ele é dúvida para a partida e também corre risco de ser um desfalque importante pelo lado direito.