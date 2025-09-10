Campeão mundial pela Argentina crava quando vai se aposentar da seleção

Em entrevista veiculada pelo portal ‘TyC Sports‘, Otamendi apontou que o Mundial em Canadá, Estados Unidos e México vai ser sua última competição oficial com a camisa da Albiceleste. Além disso, o jogador de 37 anos destacou o grau de dedicação que sempre empregou nos 128 compromissos que acumula pela seleção da Argentina. No recorte em questão, ele tem sete gols além de duas assistências.

A vitoriosa geração da seleção argentina, após a disputa da Copa do Mundo de 2026, deve perder mais um nome histórico do período. Ao menos, de acordo com as palavras do zagueiro Nicolás Otamendi na última terça-feira (9).

“Será minha última competição com a Seleção e acabou. Cada vez que pude vestir a camisa da Seleção, sempre tentei dar o máximo”, afirma o defensor que milita no Benfica.

A trajetória de Otamendi, quando o assunto é a seleção do seu país, começou ainda em 2009. Na oportunidade, ainda representava as cores do Vélez Sarsfield quando atuou os 90 minutos da vitória contra o Panamá, por 3 a 0, em amistoso. Depois disso, ele angariou feitos relevantes além da taça da Copa do Mundo de 2022 como a Copa América em duas oportunidades (2021 e 2024) além da Finalíssima, em 2022.

Ausência certa

Fato é que, na estreia do selecionado sul-americano no Mundial, já se sabe que Nicolás Otamendi vai ser baixa para o técnico Lionel Scaloni. Por conta do cartão vermelho que tomou na última rodada das Eliminatórias, na derrota para o Equador, por 1 a 0, ele vai cumprir a suspensão na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A saber, o adversário do jogo em questão se define no sorteio das chaves, que acontece no dia 5 de dezembro, nos Estados Unidos.