Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Quem vencer, no Estádio Nilton Santos, avança às semifinais da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram por 1 a 1

Botafogo e Vasco se reencontram nesta quinta-feira (11), no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa do Brasil. Na ida, em São Januário, antes da pausa para a Data Fifa, os times ficaram no empate por 1 a 1, ou seja, quem vencer avança às semifinais. Se a igualdade persistir, a série vai para os disparos na marca na cal, na tensão das disputas de pênaltis.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso tem dúvidas em relação aos jogadores que participaram da Data-Fifa. O lateral-direito Vitinho encarou, na terça-feira (9), mais de 4 mil metros de altitude na Bolívia. O defensor da Seleção Brasileira viajou ao Rio de Janeiro em voo fretado para não perder tempo. Porém, ainda precisa de uma avaliação da comissão técnica, assim como Savarino, que serviu, no mesmo dia, a Venezuela contra a Colômbia.

Para o lugar de Vitinho, o substituto natural é o uruguaio Ponte. Para a vaga de Savarino, o técnico Davide Ancelotti terá um pouco mais de dor de cabeça, afinal, no elenco, não há um “10” como Sava. O comandante italiano pode até mudar o esquema tático, abrindo mão de um armador para enfiar dois homens de área (Ramos e Cabral).

O resto da espinha dorsal da equipe titular do Botafogo já está de prontidão para buscar a classificação. Para chegar à semi, o Glorioso terá casa cheia no Colosso do Subúrbio, com todas as entradas vendidas.

Como chega o Vasco?

Apesar de jogar fora de casa, o Vasco está confiante na classificação diante do Botafogo. O Cruz-Maltino se apega nas voltas de Paulo Henrique e Tchê Tchê, titulares absolutos do técnico Fernando Diniz. Ambos treinaram sem restrições durante a semana e vão para o jogo.