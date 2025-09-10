Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Quem vencer, no Estádio Nilton Santos, avança às semifinais da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram por 1 a 1
Nesta quinta-feira (11), Botafogo e Vasco se reencontram, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa do Brasil. Na ida, em São Januário, antes da pausa para a Data Fifa, os times ficaram no empate por 1 a 1, ou seja, quem vencer avança às semifinais. Se a igualdade persistir, a série vai para os disparos na marca na cal, na tensão das disputas de pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o embate, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede já está de prontidão e com o microfone em mãos para narrar o clássico carioca. Deyvid Xavier garante os melhores comentários, enquanto o intrépido Vanderlei Lima assume a camisa 10 das reportagens.

