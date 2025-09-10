Botafogo anuncia parceria com empresa de serviços financeiros

Glorioso anuncia, nesta quarta-feira (10), acordo com Ebury Bank com objetivo de facilitar pagamentos e comércio internacional / Crédito: Jogada 10

O Botafogo firmou parceria com a Ebury, empresa global de tecnologia financeira, e utilizará os serviços financeiros personalizados, especialmente em nível internacional e em suas operações comerciais. O acordo também envolve visibilidade de marca nos estádios com mando do Glorioso e acesso VIP para clientes e parceiros do Ebury Bank. CEO do Botafogo, Thairo Arruda celebrou acordo que visa fortalecer as operações internacionais do clube.

“Nossa parceria com a Ebury visa fortalecer ativamente o Botafogo e também a rede de parceiros/patrocinadores do clube em relação a operações internacionais. Eles podem se beneficiar da gama de produtos e serviços que a Ebury consegue prover”, concluiu. O objetivo é tornar a infraestrutura de pagamentos e comércio internacional acessível, simples e personalizada, acreditando em um mundo onde qualquer empresa possa realizar transações internacionais. O Ebury Bank, afinal, oferece uma gama de serviços de comércio internacional, incluindo pagamentos e cobranças internacionais. Além disso, gestão de risco cambial, estratégias em mais de 130 moedas e de gestão de caixa e soluções de crédito empresarial.