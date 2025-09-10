Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo anuncia parceria com empresa de serviços financeiros

Glorioso anuncia, nesta quarta-feira (10), acordo com Ebury Bank com objetivo de facilitar pagamentos e comércio internacional
O Botafogo firmou parceria com a Ebury, empresa global de tecnologia financeira, e utilizará os serviços financeiros personalizados, especialmente em nível internacional e em suas operações comerciais. O acordo também envolve visibilidade de marca nos estádios com mando do Glorioso e acesso VIP para clientes e parceiros do Ebury Bank.

CEO do Botafogo, Thairo Arruda celebrou acordo que visa fortalecer as operações internacionais do clube.

“Nossa parceria com a Ebury visa fortalecer ativamente o Botafogo e também a rede de parceiros/patrocinadores do clube em relação a operações internacionais. Eles podem se beneficiar da gama de produtos e serviços que a Ebury consegue prover”, concluiu.

O objetivo é tornar a infraestrutura de pagamentos e comércio internacional acessível, simples e personalizada, acreditando em um mundo onde qualquer empresa possa realizar transações internacionais.

O Ebury Bank, afinal, oferece uma gama de serviços de comércio internacional, incluindo pagamentos e cobranças internacionais. Além disso, gestão de risco cambial, estratégias em mais de 130 moedas e de gestão de caixa e soluções de crédito empresarial.

Sobre Ebury Bank

O Ebury Bank, assim, representa a mais recente expansão da fintech Ebury no Brasil. Com a aquisição do Bexs Banco e a obtenção de uma licença de banco de câmbio pelo Banco Central do Brasil, a Ebury lançou a marca Ebury Bank no país. A Ebury é uma empresa global de serviços financeiros que ajuda empresas a negociarem e crescerem internacionalmente. Com uma gama abrangente de produtos, incluindo contas internacionais, soluções de câmbio e gestão de risco.

