Atlético espera por Lyanco e encerra preparação para o clássico

Zagueiro participou de parte do último treinamento antes do duelo decisivo, mas será opção para Sampaoli no Mineirão / Crédito: Jogada 10

O Atlético encerrou a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do time, que terá a missão de reverter a desvantagem de 2 a 0, sofrida dentro de casa. Para o duelo decisivo, o argentino poderá contar com o zagueiro Lyanco, recuperado de lesão. O defensor participou de parte da atividade desta quarta-feira (10) junto com o restante do elenco. Entretanto, isso não deve ser problema e o jogador ficará à disposição para o clássico.