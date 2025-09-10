Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético espera por Lyanco e encerra preparação para o clássico

Zagueiro participou de parte do último treinamento antes do duelo decisivo, mas será opção para Sampaoli no Mineirão
O Atlético encerrou a preparação para o clássico contra o Cruzeiro, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do time, que terá a missão de reverter a desvantagem de 2 a 0, sofrida dentro de casa.

Para o duelo decisivo, o argentino poderá contar com o zagueiro Lyanco, recuperado de lesão. O defensor participou de parte da atividade desta quarta-feira (10) junto com o restante do elenco. Entretanto, isso não deve ser problema e o jogador ficará à disposição para o clássico.

Outros reforços chegam das seleções. Os zagueiros Júnior Alonso e Iván Roman e o volante Alan Franco voltam após atuarem na Data Fifa. Porém, apenas o defensor paraguaio participou do último treino antes do jogo. Os outros dois atletas têm o seu retorno previsto para a noite desta quarta.

O Atlético terá apenas desfalques que estão no departamento médico. O lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia seguem em tratamento na Cidade do Galo. Ruan Tressoldi, que chegou nesta janela, não possui condições de jogo e não pode atuar na competição, já que já entrou em campo pelo São Paulo.

