Asiáticos, africanos e parada na Europa: a rota da Seleção até a Copa

Com o desfecho das Eliminatórias da América do Sul, a Seleção Brasileira voltará a se reunir em outubro. O caminho a percorrer até a Copa do Mundo em junho de 2026 já é, em parte, conhecido: os amistosos de preparação a começar pela Coreia do Sul, dia 10, em Seul, e depois o Japão, no dia 14, em Tóquio. Novembro, por sua vez, reservará a Europa como destino.

Na última Data Fifa de 2025, portanto, o roteiro estabelece compromissos em Londres e Paris contra duas seleções africanas. A agenda tende a ser oficializada ainda em setembro. Marrocos e Tunísia, já classificados e com datas livres para o penúltimo mês do ano, aparecem como opções bastante viáveis. Mas países que ainda brigam por suas vagas no Mundial não estão descartadas de modo algum. A saber, África do Sul, Egito, Gana e Senegal, que resolverão suas situações em outubro.