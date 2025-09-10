Argentina e Espanha se preparam para a Finalíssima

Duelo entre Messi e Lamine Yamal ainda não tem data definida e depende da classificação direta da seleção espanhola para a Copa do Mundo 2026

Espanha e Argentina têm um duelo aguardado pela Finalíssima, que ainda não tem data definida. A demora se deve, em parte, ao calendário da seleção espanhola, que passou diretamente da Liga das Nações para as Eliminatórias da Copa do Mundo, sem folgas. A única janela possível seria em março de 2026, caso a Espanha evite a repescagem, que acontece justamente nesse período.

Além disso, as vitórias recentes nesta Data Fifa de setembro aumentam a expectativa por um confronto entre Messi e Lamine Yamal. Um embate simbólico, colocando frente a frente o argentino, considerado um dos maiores da história, e seu possível sucessor geracional do Barcelona.

A Espanha ainda pode garantir praticamente a classificação para a Copa do Mundo já em outubro, se vencer os jogos em casa contra Geórgia, em Elche, e Bulgária, em Valladolid. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente pode confirmar a liderança do Grupo E nas Eliminatórias.

A escolha do estádio é outro ponto em aberto. Cinco locais estão na disputa para sediar essa partida histórica: Wembley, palco da primeira edição em 2022, quando a Argentina venceu a Itália; Miami, que conta com apoio da Federação Argentina; Riad, que busca se consolidar como centro do futebol mundial; Lusail, onde a Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022; e Montevidéu.

Por fim, tudo depende da Espanha garantir a vaga direta para a Copa do Mundo. Ou seja, se isso acontecer, o caminho estará livre para a Finalíssima, retomada em 2021 pela Uefa e Conmebol e oficialmente reconhecida pela Fifa.