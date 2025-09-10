Apesar de pior campanha, Seleção termina Eliminatórias com otimismo

Mesmo com revés para a Bolívia na última rodada, impressão dos quatro jogos com Carlo Ancelotti à frente do Brasil foi positiva / Crédito: Jogada 10

Apesar de terminar com sua pior campanha na História, a Seleção Brasileira encerrou as Eliminatórias da América do Sul classificado para a Copa do Mundo e com um tom otimista. Após mais dois testes do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil deixou o país com uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile com exibição elogiada no Maracanã, e finalizou o torneio qualificatório com uma derrota circunstancial para a Bolívia, na última terça-feira (9/9). Assim, o italiano – que se esforça para falar português nas entrevistas – chega a quatro partidas no comando da Seleção com duas vitórias e apenas um gol sofrido (de pênalti). E a atual Data Fifa permitiu algumas novidades ao treinador. Afinal, a preparação se deu na Granja Comary, em Teresópolis, no que foi a “estreia” do comandante no CT da Seleção. Além disso, chegando já classificado para os dois últimos jogos, o técnico se deu ao luxo de testar nomes na convocação, concedendo descanso a Vini Jr., figura praticamente garantida na lista visando a Copa do Mundo.

Contra o Chile, uma configuração mais sólida, contando com uma espinha dorsal já pré-definida, com Alisson no gol e Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga. Bruno Guimarães e Casemiro se consolidaram na dupla da "volância" na excelente vitória sobre o Chile, enquanto Raphinha brilhou no comando das ações de ataque. Wesley, Douglas Santos, Estêvão e João Pedro deixaram boas impressões, assim como Luiz Henrique, que entrou na etapa final contra os chilenos e deixou o italiano espantado. Paquetá, por sua vez, ganhou sua redenção pessoal ao voltar após dez meses fora e marcar com menos de um minuto em campo. Bolívia, um teste pouco efetivo para a Seleção Já contra a Bolívia, muitos obstáculos. Afinal, visando dar minutos e testar diversos jogadores, Ancelotti levou uma escalação praticamente reserva para a altitude de 4.100m de El Alto. Além disso, os bolivianos viam na partida um dos momentos mais importantes de sua história recente, já que uma vitória contra o "mistão" brasileiro representaria a chance de disputar a repescagem para a Copa do Mundo. Algo, assim, logrado com êxito após o 1 a 0.