Almería acerta venda de Lázaro, ex-Flamengo e Palmeiras, a clube saudita

Atacante brasileiro, de 23 anos, assina contrato com Al-Najma por quatro temporadas, no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões) / Crédito: Jogada 10

O Almería, da Segunda Divisão da Espanha, encaminhou a venda de Lázaro para o Al-Najma, da Arábia Saudita. Revelado nas divisões de base do Flamengo, o atacante acertou sua transferência no valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões) e assinará contrato de quatro temporadas. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais. Dessa forma, o clube saudita adquiriu 100% dos direitos do jogador, de 23 anos, além de garantir 15% de mais-valia em caso de uma venda futura. O Rubro-Negro, por sua vez, não tem valores a receber pela transferência. Isso não se configurou na atual transação, pois ele deixou o Brasil por 7 milhões de euros.