Zidane é o principal nome para substituir Deschamps na França

Ex-técnico do Real Madrid recusou ofertas milionárias e mira assumir os Bleus após a Copa de 2026
Didier Deschamps já anunciou que deixará o comando da seleção francesa depois da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a saída confirmada, depois de 13 anos no comando, o nome de Zinédine Zidane ganha força para assumir a equipe.

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, mesmo recebendo propostas milionárias, a mais recente, de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões) da Arábia Saudita, Zidane recusou todas. Seu grande objetivo continua sendo dirigir a seleção da França.

Ídolo histórico e técnico vitorioso no Real Madrid, Zidane aparece como a escolha natural para suceder Deschamps. Além disso, a boa relação com jogadores da atual geração, como Kylian Mbappé, fortalece ainda mais essa possibilidade.

Zidane está sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid em 2021. No clube merengue, o treinador conquistou em seis temporadas dois Campeonatos Espanhóis, duas Supercopas da Espanha, duas Supercopas da Europa, dois Mundiais de Clubes e as três Champions.

