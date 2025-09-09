Willian cita diferencial para se transferir ao Grêmio: ‘Projeto é ganhar títulos’

Meio-campista confessa influência do centroavante Carlos Vinícius, pré-candidato Marcelo Marques e vice-presidente para acerto com o Grêmio / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou o meio-campista Willian, último reforço da segunda janela de transferências, nesta terça-feira (09), no CT Luiz Carvalho. A badalada contratação vestirá a camisa 88 no Imortal. O experiente jogador ressaltou que o planejamento audacioso do clube foi essencial para convencê-lo a voltar ao Brasil. “Futebol é muito detalhista, e não tem como prever se vai ganhar ou não. Mas tem que competir. O Marcelo Marques me ligou, tive um contato rápido, me pediu para vir para o Grêmio, nada mais. O projeto do Grêmio para o ano que vem é brigar por títulos. Falei que não queria mais voltar ao Brasil, pelo trauma que causou para minha família e minhas filhas. Mas isso é passageiro, tenho recebido muitas mensagens de carinho. Fui convencido após muitas conversas”, explicou Willian.

“Todo jogador quer conquistar títulos. Apesar de ter realizado todos os sonhos, hoje com 37 anos ainda tenho ambição de melhorar. Quero cada vez mais ser melhor. Dedicação nunca vai faltar, e o principal é conquistar títulos com esta camisa. O que posso garantir para essa torcida é que nunca vai faltar entrega da minha parte, nem dos meus companheiros.”, complementou o meio-campista. Reconectar Grêmio ao protagonismo Em seguida, o novo camisa 88 indicou a necessidade de mudar a mentalidade no Grêmio, com a retomada do protagonismo. “Quando falei sobre o projeto do Grêmio, me refiro a enxergar o clube como um grande time. O que quis dizer é que o Grêmio precisa brigar por finais, títulos, competir sempre e estar em condições de conquistar grandes objetivos”, justificou o experiente jogador.

“Estou com uma expectativa muito grande. O Grêmio tem uma torcida apaixonada, que apoia nos momentos bons e ruins. A expectativa é enorme para poder trazer muitas alegrias a essa torcida. O Grêmio é um clube gigante e com uma torcida muito apaixonada. Com certeza a expectativa é a maior possível para trazer alegria ao torcedor gremista. Nunca vai faltar empenho, profissionalismo e entrega”, indicou Willian. Posteriormente, o meio-campista confessou que o ex-companheiro Carlos Vinicius e o diretor executivo Luís Vagner Vivian foram cruciais para o acerto. “Tive muitas conversas com o pessoal do Grêmio, com a minha família, e uma pessoa que foi o pilar de tudo isso foi o Carlos Vinícius, que sempre me ligava para me manter informado sobre como tudo funcionava aqui. Foram vários aspectos e decisões envolvidos, mas o Grêmio é um clube grande e merece estar brigando por coisas maiores”, relatou o camisa 88.

“Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, à minha família, às minhas filhas e aos dirigentes. A primeira pessoa mais importante nessa negociação foi o Luis Vagner, desde a primeira mensagem lá em 2023. Durante esses dois anos, ele vinha insistindo e foi a peça-chave para que eu pudesse estar no Grêmio”, acrescentou Willian. Provável atraso na estreia Ao ser questionado sobre sua preferência por qual lado atuar, ele se colocou disponível para ser utilizado em qualquer posição. “Mesmo com 37 anos, eu me sinto bem para jogar futebol. Com uma certa idade você adquire mais experiência e aprende a jogar mais com a cabeça. Lá fora, (Europa) nas últimas temporadas, sempre joguei pelo lado esquerdo. Ao longo da minha carreira joguei também por dentro e pelo lado direito. Como eu falei, não tenho nenhum problema quanto a isso. Quero acima de tudo ajudar o Grêmio da melhor forma”, frisou o meio-campista.