Veja quem são os investidores interessados na SAF do Fluminense

Veja quem são os investidores interessados na SAF do Fluminense

Gestora de investimentos Lazuli Partners apresentou parte dos 40 nomes que pretendem investir na futura SAF do Tricolor
O Fluminense apresentou, nesta segunda-feira (8), detalhes da proposta de aquisição da futura SAF, que virá de um fundo de investimentos administrado pela LZ Sports, liderado pelo empresário Carlos de Barros. Assim, a previsão é de que 40 milionários tricolores façam parte do capital de investimento e que invistam cerca de R$ 6,9 bilhões em dez anos.

“Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o  direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição”, afirmou o presidente Mário Bittencourt.

O investimento de R$ 6,4 bilhões será dividido ao longo dos 10 anos da seguinte forma. R$ 4,7 bilhões para Folha salarial (elenco e comissão técnica), R$ 1,1 bilhão na aquisição de atletas, assim como R$ 359 milhões no Desenvolvimento e formação de jogadores. Além disso, R$ 84 milhões na Melhoria do CT e de Xerém e R$ 143 milhões em Royalties para a Associação.

Na busca por esses nomes, o Tricolor priorizou três requisitos diferentes. Entre eles: torcer para o Fluminense, ter capacidade de investimento e experiência em gestão de empresas. Veja, então, alguns dos nomes interessados, de acordo com informações do portal “ge”.

Confira os principais investidores interessados na SAF

O primeiro deles traz a família de André Esteves, que é banqueiro e ex-CEO do banco de investimentos BTG Pactual. Em 2025, ele está entre os seis brasileiros mais ricos, segundo levantamento da Forbes. Assim, possui uma fortuna avaliada em US$ 6,9 bilhões (R$ 37,41 milhões na cotação atual).

Em seguida, tem a família Almeida Braga, composta por esposa e filhas, que mantém o legado de um dos donos de uma das maiores seguradoras do Brasil, Atlântica Boavista, que depois foi transformada em Bradesco Seguros. Braga foi um fervoroso apoiador do esporte nacional e bem próximo de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Pelé e Gustavo Kuerten.

A família Klabin, por sua vez, cuida das receitas geradas pelo grupo empresarial, fundado por Maurício Freeman Klabin. É uma das principais empresas de papel e celulose do Brasil e também atua na área florestal

Já a família De Luca é dona da Frescatto, empresa do ramo de pescados e frutos do mar. Coube ao imigrante italiano Carmelo De Luca  fundá-la e ver se terceira geração da família comandá-la, como o ator Bruno De Luca, que é torcedor do Fluminense. Seu pai, Antonio De Luca, é dono da empresa.

Outros nomes na busca pela SAF

Vice-presidente da Rede D’or, uma das maiores de hospitais particulares do país. A família Heráclito Gomes ocupou ainda o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, bem como posições de liderança na Golden Cross, na Towers Perrin, na Odontoprev, no Fleury, na Bradesco Seguros e na Qualicorp.

José Zitelmann, por sua vez, é co-fundador do Absoluto Partners e membro do Comitê Executivo do BTG Pactual. Responsável, então, por um dos fundos de ações mais lucrativos do cenário atual, segundo a Forbes.

Já Daniel Dantas, é banqueiro e gestor de fundos e tornou-se bilionário ao fundar o Opportunity Fund, um grupo que administra fundos de investimento e adquiriu empresas, como a Brasil Telecom.

Além disso, Guilherme Paes, tricolor e irmão do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo, também tem interesse. Nesse sentido, atualmente, é um dos principais sócios do BTG Pactual e possui um patrimônio estimado de R$ 3 bilhões, de acordo com a Forbes.

Líder de desenvolvimento da AB-InBev, a maior empresa de bebidas do mundo. Ricardo Tadeu comanda a vice-presidência responsável por marketing, vendas, canais B2B e estratégias direct-to-consumer (DTC).

Donos de empresas e famílias estruturadas

Herdeiros do empresário Olavo Monteiro de Carvalho, que fundou o Grupo Monteiro Aranha, a holding da família tem participação na Owens-Illinois do Brasil, empresa que fabrica embalagens, na Klabin, do ramo de celulose. Além disso, também na Ultrapar, que atua em energia, infraestrutura logística e mobilidade.

A Apex Partners trata-se de uma empresa de investimentos fundada no Espírito Santo por Fernando Cinelli. Ela, aliás, atua no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Empresários como Vitor Hallack, que foi presidente do conselho da empreiteira Camargo Corrêa e atuou na Vale do Rio Doce, e seu filho, Marcelo Hallack, ex-BTG Pactual e sócio da Bionexo, também têm interesse na SAF.

Por fim, aparece o  advogado Bruno Werneck. Ele se destacou no mercado por possuir experiência assessorando clientes brasileiros e estrangeiros no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, energia e mineração.

Tags

Fluminense

