Veja quem são os investidores interessados na SAF do Fluminense

Gestora de investimentos Lazuli Partners apresentou parte dos 40 nomes que pretendem investir na futura SAF do Tricolor

“Recebemos a proposta hoje e levaremos para análise dos sócios e torcedores com a responsabilidade e o respeito que o Fluminense e os tricolores merecem. Vivemos um momento decisivo na história do clube, e nosso único objetivo é garantir o direito dos tricolores de decidirem o que for melhor para o presente e o futuro da instituição”, afirmou o presidente Mário Bittencourt.

O Fluminense apresentou, nesta segunda-feira (8), detalhes da proposta de aquisição da futura SAF, que virá de um fundo de investimentos administrado pela LZ Sports, liderado pelo empresário Carlos de Barros. Assim, a previsão é de que 40 milionários tricolores façam parte do capital de investimento e que invistam cerca de R$ 6,9 bilhões em dez anos.

O investimento de R$ 6,4 bilhões será dividido ao longo dos 10 anos da seguinte forma. R$ 4,7 bilhões para Folha salarial (elenco e comissão técnica), R$ 1,1 bilhão na aquisição de atletas, assim como R$ 359 milhões no Desenvolvimento e formação de jogadores. Além disso, R$ 84 milhões na Melhoria do CT e de Xerém e R$ 143 milhões em Royalties para a Associação. Na busca por esses nomes, o Tricolor priorizou três requisitos diferentes. Entre eles: torcer para o Fluminense, ter capacidade de investimento e experiência em gestão de empresas. Veja, então, alguns dos nomes interessados, de acordo com informações do portal “ge”.

Confira os principais investidores interessados na SAF O primeiro deles traz a família de André Esteves, que é banqueiro e ex-CEO do banco de investimentos BTG Pactual. Em 2025, ele está entre os seis brasileiros mais ricos, segundo levantamento da Forbes. Assim, possui uma fortuna avaliada em US$ 6,9 bilhões (R$ 37,41 milhões na cotação atual). Em seguida, tem a família Almeida Braga, composta por esposa e filhas, que mantém o legado de um dos donos de uma das maiores seguradoras do Brasil, Atlântica Boavista, que depois foi transformada em Bradesco Seguros. Braga foi um fervoroso apoiador do esporte nacional e bem próximo de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Pelé e Gustavo Kuerten. A família Klabin, por sua vez, cuida das receitas geradas pelo grupo empresarial, fundado por Maurício Freeman Klabin. É uma das principais empresas de papel e celulose do Brasil e também atua na área florestal

Já a família De Luca é dona da Frescatto, empresa do ramo de pescados e frutos do mar. Coube ao imigrante italiano Carmelo De Luca fundá-la e ver se terceira geração da família comandá-la, como o ator Bruno De Luca, que é torcedor do Fluminense. Seu pai, Antonio De Luca, é dono da empresa. Outros nomes na busca pela SAF Vice-presidente da Rede D’or, uma das maiores de hospitais particulares do país. A família Heráclito Gomes ocupou ainda o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, bem como posições de liderança na Golden Cross, na Towers Perrin, na Odontoprev, no Fleury, na Bradesco Seguros e na Qualicorp. José Zitelmann, por sua vez, é co-fundador do Absoluto Partners e membro do Comitê Executivo do BTG Pactual. Responsável, então, por um dos fundos de ações mais lucrativos do cenário atual, segundo a Forbes.

Já Daniel Dantas, é banqueiro e gestor de fundos e tornou-se bilionário ao fundar o Opportunity Fund, um grupo que administra fundos de investimento e adquiriu empresas, como a Brasil Telecom. Além disso, Guilherme Paes, tricolor e irmão do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo, também tem interesse. Nesse sentido, atualmente, é um dos principais sócios do BTG Pactual e possui um patrimônio estimado de R$ 3 bilhões, de acordo com a Forbes. Líder de desenvolvimento da AB-InBev, a maior empresa de bebidas do mundo. Ricardo Tadeu comanda a vice-presidência responsável por marketing, vendas, canais B2B e estratégias direct-to-consumer (DTC).