Veiga admite estresse por causa de lesão e foca em retorno no Palmeiras

Meio-campista demorou, mas superou as dores no púbis, projetou a reta final da temporada e agora mira recuperar espaço no Verdão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras pode ganhar um reforço importante para a reta decisiva da temporada. Raphael Veiga voltou a treinar no campo após semanas afastado por dores no púbis e já trabalha para retomar a forma física. O camisa 23 não entra em campo desde o início de agosto e espera recuperar o protagonismo que o consagrou nas últimas temporadas. O próprio jogador reconheceu que o período de lesão afetou não apenas o corpo, mas também o mental.

“Fico feliz de voltar a treinar no campo. Fiquei um tempo parado por dores no púbis, é muito ruim isso porque a gente convive com dor, está acostumado, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco e ficamos estressados. Então foi importante voltar sem dor, ganhar força”, afirmou Veiga. Antes do afastamento, Veiga vinha sofrendo com oscilações, o que abriu espaço para Mauricio assumir a titularidade. Agora, de volta às atividades, o meia soma na temporada 33 partidas, três gols e sete assistências, números bem abaixo de anos anteriores, mas suficientes para mantê-lo como peça de confiança no elenco de Abel Ferreira. “Na parte mental, nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, jogar com dor, com medicação. Foi importante também para mim, estou bastante motivado nessa reta final e 100% para ajudar o time”, destacou. Próximo desafio do Palmeiras e de Veiga O camisa 23 ainda é dúvida para o confronto contra o Internacional, no próximo sábado (às 18h30), no Allianz Parque. O duelo, válido pelo Brasileirão, pode marcar o retorno do meia, mas a comissão técnica avalia a condição física dia a dia. Sobre o adversário, Veiga reconheceu a dificuldade e projetou a postura necessária para buscar a vitória em casa.

“Sempre é um jogo difícil contra eles, eles têm bons jogadores e em grande momento. Todo mundo que vem aqui vem com o objetivo muito claro de dificultar a nossa vida, mas nós que queremos ser campeões temos de encarar todos os adversários, principalmente aqui dentro, com o pensamento de ganhar o jogo”, disse o meia, que seguiu. “Já vencemos o Brasileirão e sabemos como é importante vencer em casa. Acho que com a ajuda de todo mundo, dos que estão aqui, dos que vão voltar da seleção e da nossa torcida, temos tudo para fazer um grande jogo”, completou. Mauricio, que herdou a vaga de titular de Veiga, também preocupa o departamento médico. O meia trata dores lombares e pode ser desfalque, o que abre ainda mais espaço para o retorno do camisa 23.