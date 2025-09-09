Vasco vai contratar volante após a lesão de Jair? Entenda

Jogador passará por cirurgia no joelho direito e previsão de retorno é apenas para o segundo semestre de 2026

A janela de transferências no Brasil fechou no dia último dia 2, mas ainda existe a possibilidade de contratar jogadores livres, até 3 de outubro. Diversos jogadores da posição de Jair foram oferecidos ao Vasco, mas nenhum chamou a atenção.

A grave lesão no joelho direito de Jair tirou o volante do restante da temporada e deixou um questionamento no ar. O Vasco vai contratar um jogador para suprir a ausência do jogador? A resposta é não. Pelo menos por enquanto.

O departamento de futebol (diretoria e comissão técnica) entende que não há uma opção no mercado que tenha nível para suprir a ausência de Jair. Além do mais, o elenco conta com muitas opções para a posição.

Fernando Diniz conta com seis volantes. Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê brigam pela titularidade, enquanto Thiago Mendes, Mateus Carvalho e Paulinho são figurinhas carimbadas entre os relacionados.

Internamente a conclusão é de que a posição está bem servida, mas é necessário recuperar alguns jogadores. São os casos de Paulinho e Mateus Carvalho, que foram titulares do time em 2023 e 2024, respectivamente. Thiago Mendes não conseguiu se destacar, mas ainda está em processo de readaptação ao futebol brasileiro.