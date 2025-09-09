Vampeta descarta Neymar na Seleção Brasileira: ‘Não tem condições nenhuma’

Camisa 10 do Santos não atua pelo Brasil desde 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador de futebol Vampeta, acredita que Neymar não tenha espaço na Seleção Brasileira mais. Para ele, o jogador não tem mais condição nenhuma de vestir a camisa do Brasil. O comentarista esportivo ainda lembrou que o camisa 10 do Santos teve seu melhor momento no futebol defendendo o Barcelona e no Paris Saint-Germain, mas que agora já ficou para trás. “Esse Neymar não é pra ser convocado. Se é o Neymar que joga aquela bola, que jogou no Barcelona e em algum momento no Paris Saint-Germain também, porque ele não foi de todo ruim no PSG não. Ele machucou muito, mas jogou muito bem também em algumas partidas. Levou o PSG a uma final de Liga dos Campeões. Mas esse Neymar de hoje não é pra gente tá pensando em Neymar na Seleção. Sei que gera debate, mas ele não tem condições nenhuma de ir pra seleção agora”, disse.

A discussão acontece após a última convocação do técnico Carlo Ancelotti para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar ficou de fora, mas o treinador italiano não descartou a possibilidade dele estar entre os convocados para algum amistoso e até mesmo para a Copa do Mundo ano que vem. Aliás, ele afirmou que o jogador estava nos planos antes de sofrer um pequeno edema muscular na coxa, dias antes da convocação.

Neymar pela Seleção Brasileira

Neymar fez sua estreia com a camisa da Seleção Brasileira em 2010. Assim, em 15 anos, o jogador já disputou três Copas do Mundo e mais de 126 partidas, somando todas as competições. O número, aliás, o coloca no top 3 jogadores com mais de 100 jogos pelo Brasil. Em segundo está Roberto Carlos, com 132 partidas e o líder é Cafu, com 15o aparições.

Vale ressaltar ainda, que o craque não disputa uma partida com a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho que o deixou de fora dos gramados por mais de um ano. Ele chegou a ficar próximo de retornar duas vezes este ano. Na primeira, foi cortado antes de se apresentar por conta de uma nova lesão. A segunda foi no mês passado, quando sofreu um edema muscular na coxa dias antes da convocação de Ancelotti.