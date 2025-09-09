Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor símbolo do Vasco, Pequeno Gui celebra 11 anos

Torcedor símbolo do Vasco, Pequeno Gui celebra 11 anos

Condição de saúde do torcedor do Cruz-Maltino rendeu comoção em nível nacional em 2023 e lhe rendeu prêmio no Fifa The Best
Gui Guandra, simbólico torcedor do Vasco, celebra seus 11 anos nesta terça-feira (9), com direito à homenagem do clube. O jovem ganhou representatividade pela sua história de superação por ser portador de uma doença genética rara. Inclusive, tornou-se um amuleto para os jogadores que integravam o elenco do Cruz-Maltino, em 2023, quando conseguiram escapar do rebaixamento.

Gui convive com a epidermolise bolhosa, uma condição que causa ferimentos e dores em sua pele. Em junho de 2023, ele ganhou popularidade ao sobreviver a um período de 16 dias, em que ficou em coma no hospital devido a um grave diagnóstico de pneumonia. Na oportunidade, a sua história causou uma comoção no país e contribuiu para que ganhasse popularidade nacional.

Na ocasião, Gui gravou um vídeo em que pedia para conhecer o atacante Gabriel Pec e teve seu pedido realizado. Não apenas pelo jogador, que depois ganhou o apelido carinhoso de “Tio Pec”, como de outros atletas do grupo no hospital.

A torcida da Vasco, que tem fama de ser engajada, também decidiu apoiar o Gui e produziu um mosaico personalizado, que foi exposto nas arquibancadas. Posteriormente, pelo seu histórico positivo em São Januário, a criança tornou-se um símbolo de sorte em jogos. A história de Gui ganhou tanta repercussão que ele concorreu e venceu o prêmio Fifa The Best de melhor torcedor no fim do ano passado.

