Torcedor símbolo do Vasco, Pequeno Gui celebra 11 anos

Condição de saúde do torcedor do Cruz-Maltino rendeu comoção em nível nacional em 2023 e lhe rendeu prêmio no Fifa The Best

Gui Guandra, simbólico torcedor do Vasco, celebra seus 11 anos nesta terça-feira (9), com direito à homenagem do clube. O jovem ganhou representatividade pela sua história de superação por ser portador de uma doença genética rara. Inclusive, tornou-se um amuleto para os jogadores que integravam o elenco do Cruz-Maltino, em 2023, quando conseguiram escapar do rebaixamento.

Gui convive com a epidermolise bolhosa, uma condição que causa ferimentos e dores em sua pele. Em junho de 2023, ele ganhou popularidade ao sobreviver a um período de 16 dias, em que ficou em coma no hospital devido a um grave diagnóstico de pneumonia. Na oportunidade, a sua história causou uma comoção no país e contribuiu para que ganhasse popularidade nacional.