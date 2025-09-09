Tietagem inusitada: presidente da CBF vira “jogador” por um dia na Bolívia

O desembarque da Seleção Brasileira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, rolou a noute esta segunda-feira, 8/9. Teve torcida, euforia, autógrafos — e uma surpresa digna de VAR. Como sempre, fãs se aglomeraram na porta do hotel para ver os craques de perto. Alguns jogadores, como Marquinhos, deram atenção aos torcedores, distribuindo selfies e assinaturas. Mas a cena mais curiosa ficou por conta de uma tietagem no mínimo inusitada: o alvo das fotos e pedidos de autógrafo foi ninguém menos que Samir Xaud, presidente da CBF.

Recém-empossado — ele assumiu o comando da Confederação no fim de maio no lugar de Ednaldo Rodrigues —, Samir ainda é pouco conhecido até mesmo no Brasil. Mas bastou colocar os pés no hotel, junto à delegação, para, mesmo sem o uniforme dos atletas, provavelmente ser confundido com um dos jogadores da Seleção.