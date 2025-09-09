Textor rebate Montenegro: ‘Não tem informações completas sobre o Botafogo’

Big boss estará no Rio de Janeiro, nesta semana, para acompanhar as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro voltou a ter áudios vazados sobre o futuro do clube. Desta vez, na publicação, adiantou que o Mais Tradicional não fará nenhum acordo com Evangelos Marinakis e tampouco vai para as Ilhas Cayman, onde o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor, montou uma empresa para recomprar o Glorioso. Hoje, o futebol do Fogão pertence à Eagle Football Holdings, empresa da qual o Godfather é sócio e está em pé de guerra com os demais acionistas. Nesta terça-feira (9), foi a vez de Textor rebater o dirigente campeão brasileiro de 1995. Ao site “FogãoNet”, o empresário norte-americano foi bem cordial ao comentar o cenário político/administrativo do Botafogo.