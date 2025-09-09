Terrabolistas sobre a final do Brasileirão Feminino: “Refletiu bem o que foi o jogo”

Comentaristas do podcast "Terrabolistas" analisam final entre Cruzeiro e Corinthians, no Brasileirão Feminino / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Corinthians ficaram no empate por 2 a 2, no Independência, em jogo válido pela final do Campeonato Brasileiro Feminino, no último domingo. Chamaram a atenção o nível técnico das equipes e a disposição para o jogo. A partida foi bastante disputada e mostrou o poder de reação do time do Cruzeiro.

Aliás, foi justamente nesse sentido que a comentarista Julia Mazarin observou: “Eu esperava isso do jogo, o empate refletiu bem as duas melhores campanhas, refletiu bem o que foi o jogo no Independência, 19 mil pessoas no estádio, público incrível para jogo incrível. Tudo dentro do que esperávamos. O Corinthians é o Corinthians, é um time bom, conhecido, com estrutura. O Cruzeiro que reativou a modalidade em 2019 e agora estão colhendo. O empate refletiu bem o que foi o Campeonato. São exemplos para os dois times, mas o empate saiu de bom tamanho para os dois”, salientou. A jornalista Juliane Santos, por sua vez, ressaltou o trabalho coletivo feito pelo Cruzeiro: