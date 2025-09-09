Terrabolistas analisam polêmicas na final do Brasileirão feminino entre Cruzeiro e Corinthians

Assim, uma delas foi o pênalti não marcado para o Cruzeiro. Por outro lado, as jogadoras do Corinthians acusaram uma atacante da Raposa de agressão. Todavia, além de tudo isso, este momento da partida ocorreu sem o auxílio do VAR.

Cruzeiro e Corinthians fizeram um jogo bastante movimentado na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. A partida foi disputada no Estádio Independência e, além de quatro gols — dois para cada lado —, várias polêmicas chamaram a atenção.

Os comentaristas do podcast “Terrabolistas”, afinal, lamentaram a ausência do árbitro de vídeo e salientaram que é inadmissível que isso aconteça em uma final de Campeonato Brasileiro.

“Expulsão e pênalti. Estou nessa linha aí, essa polêmica do VAR, da arbitragem, não poderia ter acontecido em uma final, um jogo tão grande. A agressão é muito clara. Não é uma imagem distorcida, é uma imagem clara. Ela projeta o soco na adversária e ficou por isso mesmo. A gente viu. A transmissão passou isso diversas vezes. Não tinha necessidade. Eu acho que configura agressão e expulsão. Acontece o pênalti na área do Corinthians, a bola bate na Duda Sampaio. É aquilo que a gente fala sobre a arbitragem: a gente não sabe o critério, se é mão na bola, se é bola na mão, onde bate. Na minha opinião foi pênalti e ela fez uma compensação. Na Néo Química Arena tudo isso não pode acontecer”, finalizou Julia Mazarin.

